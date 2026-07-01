Visite guidée du château d’eau de Montlabeur, Château d’eau de Montlabeur, Domino

Informations pratiques

Visite guidée du château d’eau de Montlabeur Samedi 19 septembre, 09h15, 11h00 Château d’eau de Montlabeur Charente-Maritime

Inscription obligatoire à partir du 1er septembre sur www.rese.fr (nb limité de places). Accès sur présentation d’une pièce d’identité. Tenue vestimentaire couvrante et chaussures de marche exigées. Déconseillée aux moins de 8 ans. Animaux interdits.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:15:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Découvrez la station d’eau potable de Montlabeur, un maillon essentiel de l’alimentation de l’île d’Oléron.

Véritable nœud du réseau, elle assure l’approvisionnement de toute la partie nord de l’île grâce à un système combinant ressources locales et eau importée depuis le continent par un vaste réseau d’adduction.

En période estivale, lorsque la consommation atteint son pic, l’eau est surpressée afin de garantir une pression confortable jusqu’aux extrémités du réseau.

Lors de cette visite guidée, les participants exploreront la station de pompage et de reprise, ainsi que le rez-de-chaussée du château d’eau, afin de comprendre le fonctionnement du système hydraulique et les dispositifs de surveillance de la qualité de l’eau.

Cette immersion se fera en compagnie de l’équipe technique chargée du bon fonctionnement de la station.

Une occasion unique de découvrir les coulisses de la distribution de l’eau au robinet !

Château d’eau de Montlabeur Route du Château d’eau, 17190 Saint-Georges-d’Oléron Domino 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 900 505 http://www.rese.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.rese.fr »}] La station d’eau potable de Montlabeur alimente le nord de l’île d’Oléron. Elle comprend notamment un château d’eau et une station de surpression. Ouverture exceptionnelle; Inscription obligatoire à partir du 1er septembre sur www.rese.fr (nb limité de places) ; Accès sur présentation d’une pièce d’identité ; Tenue vestimentaire couvrante et chaussures de marche exigées ; Déconseillée aux moins de 8 ans ; Animaux interdits.

Découvrez la station d’eau potable de Montlabeur, un maillon essentiel de l’alimentation de l’île d’Oléron !

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