Visite guidée du château d’Epiry en pleine restauration: après la façade Renaissance, la façade XVIIIᵉ dans la cour, Château d’Epiry, Saint-Émiland

Informations pratiques

Visite guidée du château d’Epiry en pleine restauration: après la façade Renaissance, la façade XVIIIᵉ dans la cour 18 – 20 septembre Château d’Epiry Saône-et-Loire

Tarif : 10 € │Scolaires et étudiants : 5 € │Enfants de 6 à 10 ans compris : 2 € │Groupe (10 personnes minimum) : 8 €/adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le château d’Épiry, reconnaissable à ses quatre tours rondes héritées du Moyen Âge, était à l’origine une place forte composée d’une tour carrée et de plusieurs bâtiments aujourd’hui disparus. Au XIVᵉ siècle, son caractère défensif est renforcé par la construction des quatre tours, entourées de douves et reliées par des murs de courtine. Aux XVᵉ et XVIᵉ siècles, une chapelle gothique ornée des armes des Rabutin ainsi qu’un corps de logis percé de fenêtres à meneaux viennent compléter l’ensemble.

Propriété de la famille Rabutin depuis au moins le XIVᵉ siècle, le château a vu naître en 1618 Roger de Bussy-Rabutin, cousin de Madame de Sévigné. Transformé au fil des siècles, il est aujourd’hui entouré d’un parc arboré abritant un jardin du XIXᵉ siècle, la Ferme de la Réserve construite en 1855 et plusieurs bâtiments de style néo-gothique.

Château d’Epiry 9 route de Saint-Pierre, 71490 Saint-Émiland Saint-Émiland 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)6 81 36 30 84 http://www.chateaudepiry.fr Ayant conservé de l’époque médiévale ses quatre tours rondes, le château d’Epiry surprend par son implantation à flanc de coteau, ce qui semble fragiliser sa défense.

Son caractère militaire a été renforcé par la construction, au cours du XIVe siècle, des quatre tours, percées d’ouvertures de défense, entourées de douves et reliées entre elles par des murs de courtine.

Dans la seconde moitié du XVe siècle, est élevée une chapelle de belle taille blottie contre la tour Sud-Est : sa voute à croisée d’ogives en gothique flamboyant est surmontée par les armes des Rabutin. Un peu plus tard, le corps de logis encadré par les deux tours Nord s’éclaire de fenêtres à meneaux, à la disposition irrégulière.

Château des Rabutin depuis au moins le XIVe siècle, Epiry vit naître le 3 avril 1618 le sieur Roger de Bussy-Rabutin, cousin germain de Madame de Sévigné, qui se fit remarquer à la cour de Louis XIV avant d’en être chassé.

La fin du règne de Louis XIV voit la construction d’un important corps de logis fermant la cour au-delà des deux tours Est. À cette époque également, fut abattu le mur de courtine qui reliait les deux tours Sud : celui situé à l’ouest au-dessus du pont devait disparaître au XIXe siècle pour laisser la place à une grille encadrée de deux lions.

Agrémenté d’arbres aujourd’hui bicentenaires, le parc permet de découvrir l’élégant jardin dessiné au XIXe siècle en retrait du château ainsi que la ferme de la Réserve, ferme modèle construite en 1855, et deux autres bâtiments de style néo-gothique de la fin du XIXe siècle. à 3 km de Saint-Émiland sur la route départementale n° 131 (prendre la D43 à Saint-Emiland direction Le Creusot puis la D131).

Ayant conservé de l’époque médiévale ses quatre tours rondes, le château d’Epiry surprend par son implantation à flanc de coteau, ce qui semble fragiliser sa défense.

© Marie-Hélène de Villèle