VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DES ARCHEVÊQUES Capestang

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DES ARCHEVÊQUES Capestang samedi 19 avril 2025.

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DES ARCHEVÊQUES

Place gabriel péri Capestang Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-04-19

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-04-19 2025-04-20 2025-04-21 2025-05-01 2025-05-03 2025-05-04 2025-05-08 2025-05-10 2025-05-11 2025-05-17 2025-05-18 2025-05-24 2025-05-25 2025-05-29 2025-05-31 2025-06-01 2025-06-07 2025-06-08 2025-06-14 2025-06-15

Venez découvrir l’ancienne résidence d’été des archevêques de Narbonne et de ses plafonds peints magnifiquement bien conservés

Venez découvrir l’ancienne résidence d’été des archevêques de Narbonne et sa toute nouvelle scénographie. Il fut à la fin du Moyen-Âge une splendide demeure que certains n’hésitent pas à qualifier de palais.

Le château a certes subi les outrages du temps, mais heureusement, ce qui fut la partie la plus prestigieuse du logis est toujours là pour témoigner de la splendeur passée.

Au 1er étage d’une vaste tour rectangulaire couronnée au sud de mâchicoulis sur arcs et contreforts, se trouve une magnifique salle d’apparat. Au plafond, vous pouvez voir sur les closoirs de nombreuses scènes de l’époque animaux, scènes galantes et religieuses. Une table numérique tactile, une mise en lumière, un récit sonore vous plongent au plus près de l’Histoire et de ce monument emblématique de Capestang.

Visite guidée de 17h à proposée par Dominique Saillard, guide conférencier. .

Place gabriel péri Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 37 51 23

English :

Come and discover the former summer residence of the Archbishops of Narbonne and its magnificently well-preserved painted ceilings

German :

Entdecken Sie die ehemalige Sommerresidenz der Erzbischöfe von Narbonne mit ihren wunderbar erhaltenen Deckengemälden

Italiano :

Venite a scoprire l’antica residenza estiva degli arcivescovi di Narbonne e i suoi soffitti dipinti magnificamente conservati

Espanol :

Venga a descubrir la antigua residencia de verano de los arzobispos de Narbona y sus techos pintados magníficamente conservados

L’événement VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DES ARCHEVÊQUES Capestang a été mis à jour le 2025-08-23 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN