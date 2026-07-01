Visite guidée du Château des Ardillats et d’une exposition temporaire de 4 artistes peintres ou sculpteurs, Château des Ardillats, Les Ardillats

Informations pratiques

Visite guidée du Château des Ardillats et d’une exposition temporaire de 4 artistes peintres ou sculpteurs 19 et 20 septembre Château des Ardillats Rhône

Visite par groupe de 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du château, visite libre du parc. Cette année, nous aurons en plus le plaisir d’accueillir dans nos murs quatre artistes peintres et sculpteurs de la région avec un échantillon de leurs oeuvres. La visite est gratuite

Château des Ardillats 141 impasse du Château 69430 Les Ardillats Les Ardillats 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33608313968 Château familial complètement rénové au début du 20ème siècle Parking sur place

Journées européennes du patrimoine

©Armelle Fustier Vanot