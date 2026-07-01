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AGENDA · Les Ardillats

Visite guidée du Château des Ardillats et d’une exposition temporaire de 4 artistes peintres ou sculpteurs, Château des Ardillats, Les Ardillats

samedi 19 septembre 2026 · Château des Ardillats · Les Ardillats

Visite guidée du Château des Ardillats et d’une exposition temporaire de 4 artistes peintres ou sculpteurs, Château des Ardillats, Les Ardillats

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château des Ardillats
Adresse
141 impasse du Château 69430 Les Ardillats
Ville
69430 Les Ardillats
Département
Rhône
Tarif
Visite par groupe de 10 personnes

Visite guidée du Château des Ardillats et d’une exposition temporaire de 4 artistes peintres ou sculpteurs 19 et 20 septembre Château des Ardillats Rhône

Visite par groupe de 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du château, visite libre du parc. Cette année, nous aurons en plus le plaisir d’accueillir dans nos murs quatre artistes peintres et sculpteurs de la région avec un échantillon de leurs oeuvres. La visite est gratuite

Château des Ardillats 141 impasse du Château 69430 Les Ardillats Les Ardillats 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33608313968 Château familial complètement rénové au début du 20ème siècle Parking sur place
Journées européennes du patrimoine

©Armelle Fustier Vanot