Visite guidée du château des Bories, Château des Bories à Antonne, Antonne-et-Trigonant

Informations pratiques

Visite guidée du château des Bories 19 et 20 septembre Château des Bories à Antonne Dordogne

Tarif : 5€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites guidées toutes les heures du château des Bories à Antonne.

Château des Bories à Antonne 24420 Antonne et Trigonant Antonne-et-Trigonant 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 06 00 01 Classé au titre des Monuments historiques, ce château édifié entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle conserve notamment une remarquable cuisine gothique et un escalier monumental Renaissance sur plan carré.

Propriété privée, le château se découvre à l’occasion d’une visite guidée.

Visite guidée toutes les heures.

©Hortense de LARY