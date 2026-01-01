Visite guidée du Château des Chauvaux Châteaux en Fête Chateau des Chauvaux Douzillac
Visite guidée du Château des Chauvaux Châteaux en Fête Chateau des Chauvaux Douzillac dimanche 12 avril 2026.
Visite guidée du Château des Chauvaux Châteaux en Fête
Chateau des Chauvaux 2 Rue des Bernardoux Douzillac Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 16:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-12
Visite guidée à 14h et 16h découverte de l’intérieur du château.
Tarif 5 €
Réservation obligatoire par mail chateauchauvaux@gmail.com
Visite guidée à 14h et 16h découverte de l’intérieur du château.
Tarif 5 €
Réservation obligatoire par mail chateauchauvaux@gmail.com .
Chateau des Chauvaux 2 Rue des Bernardoux Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +31 6 10432367 chateauchauvaux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée du Château des Chauvaux Châteaux en Fête
Guided tours at 2pm and 4pm: discover the château’s interior.
Price 5 ?
Reservations required by e-mail: chateauchauvaux@gmail.com
L’événement Visite guidée du Château des Chauvaux Châteaux en Fête Douzillac a été mis à jour le 2026-01-01 par Groupe CDT 24