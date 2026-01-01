Visite guidée du Château des Chauvaux Châteaux en Fête Chateau des Chauvaux Douzillac

Visite guidée du Château des Chauvaux Châteaux en Fête

Chateau des Chauvaux 2 Rue des Bernardoux Douzillac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 16:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-12

Visite guidée à 14h et 16h découverte de l’intérieur du château.

Tarif 5 €

Réservation obligatoire par mail chateauchauvaux@gmail.com

Visite guidée à 14h et 16h découverte de l’intérieur du château.

Tarif 5 €

Réservation obligatoire par mail chateauchauvaux@gmail.com .

Chateau des Chauvaux 2 Rue des Bernardoux Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +31 6 10432367 chateauchauvaux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée du Château des Chauvaux Châteaux en Fête

Guided tours at 2pm and 4pm: discover the château’s interior.

Price 5 ?

Reservations required by e-mail: chateauchauvaux@gmail.com

L’événement Visite guidée du Château des Chauvaux Châteaux en Fête Douzillac a été mis à jour le 2026-01-01 par Groupe CDT 24