VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DES COMTES DE MELGUEIL Mauguio

Curieux ou passionnés, venez-vous emparer de l’histoire de Mauguio !

Partez à la découverte du patrimoine historique de la ville et profitez d’une visite guidée d’1h30 au cœur du Château des Comtes de Melgueil.

23 Rue Denis Diderot Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15 officedetourisme@mauguio-carnon.com

English :

Whether you’re curious or passionate, come and get to grips with the history of Mauguio!

