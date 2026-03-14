Visite guidée du Château des Ducs de Bourbon Rue du Château Montluçon

Visite guidée du Château des Ducs de Bourbon

Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon Allier

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-04-17 15:30:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-12 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-25 2026-04-26

En Avril, le Château des Ducs de Bourbon fête les vacances et célèbre Pâques au travers de nombreux ateliers créatifs et visites amusantes !

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Rue du Château Château des Ducs de Bourbon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 26 84 contact@cdb.montlucon.fr

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English :

In April, the Château des Ducs de Bourbon celebrates the vacations and Easter with a host of creative workshops and fun tours!

L’événement Visite guidée du Château des Ducs de Bourbon Montluçon a été mis à jour le 2026-03-12 par Montluçon Tourisme