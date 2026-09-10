Visite guidée du château des Etangs l’Archevêque (ISMH) à Saint Vincent du Lorouër (72150), Château des Etangs l’Archevêque Saint Vincent du Lorouër, Saint-Vincent-du-Lorouër

Informations pratiques

Visite guidée du château des Etangs l’Archevêque (ISMH) à Saint Vincent du Lorouër (72150) 19 et 20 septembre Château des Etangs l’Archevêque Saint Vincent du Lorouër Sarthe

8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ce château construit entre 1620 et 1734 fut la demeure de l’écrivain et prédicateur Jean-Louis de Fromentières.

Château des Etangs l’Archevêque Saint Vincent du Lorouër 568 route des Coutières Saint-Vincent-du-Lorouër 72150 Sarthe Pays de la Loire 0608078505

Ce château construit entre 1620 et 1734 fut la demeure de l’écrivain et prédicateur Jean-Louis de Fromentières.