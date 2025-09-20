Visite guidée du château des forges Parc Saint-Blaise. 49520 Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez ce château fort du 13e siècle oublié des hommes et de l’histoire depuis 1620 et retrouvé par hasard qu’en 1993…

Visites guidées toutes les heures : 14h – 15h – 16h – 17h

Parc Saint-Blaise. 49520 Noyant-la-Gravoyère, Segré-en-Anjou Bleu, Maine-et-Loire, Pays de la Loire
07 67 40 27 46
https://www.chateaudesforges.com/
https://www.facebook.com/chateaudesforges49500

Visite guidée toutes les heures : 14h – 15h – 16h – 17h Chemin d’accès à pieds et en voitures, présence de parking.

