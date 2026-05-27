Visite guidée du château des Matignon Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes
Visite guidée du château des Matignon Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes mardi 4 août 2026.
Torigny-les-Villes
Visite guidée du château des Matignon
Torigni-sur-Vire Rue du Château Torigny-les-Villes Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Rendez-vous cet été pour découvrir le château des Matignon de Torigny-Les-Villes !
Visite guidée à 14h30.
Possibilité d’organiser une visite pour un groupe.
Informations et réservation au 02 33 55 21 24 ou 06 60 23 81 31. .
Torigni-sur-Vire Rue du Château Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie +33 2 33 55 21 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée du château des Matignon
L’événement Visite guidée du château des Matignon Torigny-les-Villes a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Saint-Lô
À voir aussi à Torigny-les-Villes (Manche)
- Vide-grenier Torigny-les-Villes 7 juin 2026
- 42e édition > Circuit des Matignon Torigny-les-Villes 21 juillet 2026
- Visite guidée du château des Matignon Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes 11 août 2026
- Sophro’balade aux roches du Ham Brectouville Torigny-les-Villes 26 septembre 2026