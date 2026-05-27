Visite guidée du château des Matignon Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes

Torigny-les-Villes

Visite guidée du château des Matignon

Torigni-sur-Vire Rue du Château Torigny-les-Villes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Rendez-vous cet été pour découvrir le château des Matignon de Torigny-Les-Villes !

Visite guidée à 14h30.

Possibilité d’organiser une visite pour un groupe.

Informations et réservation au 02 33 55 21 24 ou 06 60 23 81 31. .

Torigni-sur-Vire Rue du Château Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie +33 2 33 55 21 24

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English : Visite guidée du château des Matignon

L’événement Visite guidée du château des Matignon Torigny-les-Villes a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Saint-Lô