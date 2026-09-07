Visite guidée du Château d’Hausen, Château d’Hausen – Mairie, Hombourg-Haut

Informations pratiques

Visite guidée du Château d’Hausen Dimanche 20 septembre, 11h00 Château d’Hausen – Mairie Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Le maire de Hombourg-Haut, Monsieur Laurent Muller, vous fera visiter le château d’Hausen, château typique du XVIIIe siècle en Lorraine.

Une occasion privilégiée de découvrir l’histoire et le patrimoine de cet édifice, aujourd’hui Hôtel de Ville de Hombourg-Haut, ainsi que son environnement.

Château d’Hausen – Mairie 17 rue de Metz, 57470 Hombourg-Haut Hombourg-Haut 57470 Merlebach Moselle Grand Est 03 87 81 69 20 http://hombourg-haut.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0387905353 »}, {« type »: « link », « value »: « https://tourismefreyming-merlebach.fr/ »}] C’est une ancienne cité médiévale, édifiée et fortifiée au XIIIᵉ siècle par les évêques de Metz. Aujourd’hui, le village du Vieux-Hombourg, qui s’étend au pied de l’imposante église collégiale, occupe un site remarquable, planté sur une colline gréseuse, dans un décor vert et boisé.

Les anciens villages de Hellering et de Hombourg-Bas, qui avaient constitué la commune de Hombourg à partir de la Révolution française, connurent, après la Seconde Guerre mondiale, l’adjonction de nombreux nouveaux quartiers, corollaire du boom économique et démographique.

Riche de cette histoire, la ville de Hombourg-Haut dispose notamment d’un patrimoine architectural couvrant toutes les périodes depuis le Moyen Âge, d’équipements scolaires (établissements du premier et du second degré), ainsi que d’équipements sportifs, d’aires de jeux et de loisirs. Deux manifestations artistiques et culturelles jalonnent chaque année la vie locale : le Festival international Théodore Gouvy et le Carnaval, avec sa cavalcade qui en marque l’apothéose.

Le maire de Hombourg-Haut, Monsieur Laurent Muller, vous fera visiter le château d’Hausen, château typique du XVIIIe siècle en Lorraine.

©L. Vion