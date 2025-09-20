Visite guidée du château d’Izaut-de-l’Hôtel Château Izaut-de-l’Hôtel Izaut-de-l’Hôtel

Gratuit. Prévoir de bonnes chaussures. Point de départ à 10h à la salle des Fêtes d’Izaut-de-l’Hôtel.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Visite commentée du château d’Izaut-de-l’Hôtel

Participez à une visite commentée par l’archéologue responsable des fouilles au château.

⚠️ Conseil : Prévoir de bonnes chaussures, le château se situe au sommet d’une colline.

Le château d'Izaut-de-l'Hôtel est situé au cœur des Pyrénées centrales, dans le département de la Haute-Garonne, en Comminges. Il est probable que les seigneurs d'Izaut aient érigé leur château au XIIe siècle. Plus tard, les Comtes de Comminges ont élevé le site au rang de chef-lieu de châtellenie, en faisant un puissant centre de pouvoir.

En 2011, un important débroussaillage a réveillé le château de son sommeil. Depuis lors, des fouilles annuelles ont été menées pour mieux comprendre l’histoire des lieux. Les travaux de consolidation des vestiges se poursuivent actuellement sur la partie seigneuriale du château. Le site castral, d’une superficie d’environ 4800 m2, est divisé en deux vastes zones distinctes : la partie seigneuriale, qui comprend une tour préservée sur deux niveaux dominant l’espace fortifié, et l’enceinte basse, beaucoup plus étendue, qui regroupe un premier espace villageois. Au-delà des remparts, le village médiéval s’étend ensuite en pente douce sur le flanc de la colline. Parking dans le village place de l’église. L’accès au château se fait à pied à flanc de colline (venez bien chaussé).

© Arnaud Coiffé / A7C