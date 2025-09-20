Visite guidée du château Domaine de Chambray Mesnils-sur-Iton

Visite guidée du château Domaine de Chambray Mesnils-sur-Iton samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du château Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00, 15h30 Domaine de Chambray Eure

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Diaporama sur l’histoire du château et de la famille de Chambray suivi de la visite du château, de la chapelle et du colombier.

Pour des raisons de sécurité, l’entrée du château est fermée pendant la visite.

Domaine de Chambray Gouville, 27240 Mesnils-sur-Iton Mesnils-sur-Iton 27240 Gouville Eure Normandie 02 32 35 61 70 http://www.educagri27.fr/ https://www.facebook.com/cree.chambray.9 [{« type »: « phone », « value »: « 06 40 29 77 32 »}] Le Château de Chambray se situe sur le domaine de Chambray, à coté du Lycée Edouard de Chambray. Château de la famille de Chambray de plusieurs époques (16,18 et 19ème siècle) Entre Breteuil sur Iton et Damville à Gouville, suivre lycée agricole de Chambray. Parking de la cité BTS

Diaporama sur l’histoire du château et de la famille de Chambray suivi de la visite du château, de la chapelle et du colombier.

©CREE Lycée Chambray