Visite guidée du Château du Bosc – Demeure d’Henri de Toulouse Lautrec Château du Bosc, demeure de Toulouse-Lautrec Camjac

Visite guidée du Château du Bosc – Demeure d’Henri de Toulouse Lautrec 20 et 21 septembre Château du Bosc, demeure de Toulouse-Lautrec Aveyron

Tarif préférentiel : 4 euros par adulte, 2€50 pour les enfants à partir de 7ans, gratuit pour les moins de 7ans. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite guidée — Château du Bosc

Les visites débutent sur le perron du Château du Bosc, un édifice en forme de quadrilatère organisé autour d’une cour fermée par un porche et une poterne crénelée.

Avant de franchir le grand portail pour accéder à la cour d’honneur, vous apercevrez au fond la chapelle, construite en 1880 par la grand-mère du célèbre peintre.

Un guide vous accompagnera pendant une heure à la découverte des pièces richement meublées :

la bibliothèque,

la salle à manger

la grande salle et le salon,

la chambre…

Une partie de la visite est consacrée à l’histoire médiévale et Renaissance du château, habité sans interruption depuis sa construction.

Souvenirs et émotions garantis !

Château du Bosc, demeure de Toulouse-Lautrec Le Bosc, 12800 Camjac Camjac Aveyron Occitanie 05 65 69 20 83 http://www.chateaudubosc.com https://www.facebook.com/chateaudubosc/ [{« type »: « email », « value »: « contact@chateaudubosc.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0565692083 »}] Demeure familiale d’exception, ce château médiéval richement meublé est le berceau des souvenirs de l’artiste, Henri de Toulouse-Lautrec, à travers un ensemble de dessins d’enfants, d’objets personnels, d’affiches et de lithographies. L’édifice abrite également une splendide collection de tapisseries d’Aubusson, des Verdures et des grisailles des XVIIe et XVIIIe siècles.

Il a été remanié au XVIe siècle et au XIXe siècle. Il est au cœur d’un parc avec des arbres inscrits aux espèces remarquables de l’Aveyron.

Le château est membre de l’Association « La Route des Seigneurs du Rouergue ». Ces châteaux sont signataires d’une charte vous garantissant la qualité de l’accueil, la fiabilité des horaires et la richesse de l’information.

Chaque château est unique et vous propose des prestations différentes : https://www.seigneurs-du-rouergue.fr/ Par Naucelle-Gare.

