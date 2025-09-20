Visite Guidée du Chateau du Bruget Chateau du Bruget Jaujac

Visites gratuites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:15:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

Le Bruget est une maison entretenue par des familles éprises de vieilles pierres qui s’efforcent de le sauvegarder pour leur plaisir et le votre. Cette bâtisse a fini d’être construite à la fin du XVIémé siécle. Elle fut inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1954 pour préserver en particulier de beaux éléments architecturaux comme ses cinq cheminées monumentales et la voûte torique couronnant l’escalier à vis. Des places de parkings sont mises gracieusement à disposition mais , si le temps le permet, monter à pied à partir du village de Jaujac est un plaisir ( 1 km par le chemin balisé le plus court voir le plan des chemins pédestres ).

Indications sur les accès routiers ou pédestres

Vous pouvez aussi avoir des détails sur la visite qui sera proposée en consultant le site internet de présentation du Château du Bruget

Départ des visites guidées : toutes les heures Samedi et Dimanche

Matin 9h30 – 10h30 – 11h30

Aprés-midi 14h – 15h – 16 h

Durée de la visite guidée : un peu plus qu’une demi-heure.

Nous sommes désolés mais les étages supérieurs sont desservis par un escalier à vis impraticable de façon autonome par un handicapé moteur. Si une assistance est nécessaire, n’hésitez pas à solliciter les guides ou d’autres visiteurs.

Il sera interdit de fumer pendant la visite.

A l’extérieur les fumeurs devront respecter les autres visiteurs et utiliser leur cendrier personnel.

Chateau du Bruget 1445 Route des Roudils 07380 JAUJAC Jaujac 07380 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Les archives concernant l'architecture du Chateau du Bruget ayant été détruites, son histoire est reconstituée à partir des caractéristiques des chateaux ardéchois et spécifiquement l'histoire particulière de ses propriétaires successifs, au cœur de la « Grande Histoire » ce qui le rend vivant aujourd'hui. De Jaujac il est possible de rejoindre la site à pied (2km par la route). Un petit parking permet d'y accéder en voiture.

