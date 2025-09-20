Visite guidée du château du Pin Château et jardins du Pin Fabras

Visite guidée du château du Pin Château et jardins du Pin Fabras samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du château du Pin 20 et 21 septembre Château et jardins du Pin Ardèche

Tarif préférentiel 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Architecture et liberté

La liberté ? Celle de l’évolution d’une maison forte typique de la Cévenne ardéchoise du 12ème au 20ème siècle : comment au fil des habitants un lieu se construit, déconstruit, reconstruit. Les jardins du château du Pin, jardins en terrasses de pierre sèche, accompagnent ces transformations. Château et jardins (labellisés « Jardin remarquable ») accueillent des créateurs contemporains qui, avec leurs oeuvres, rythment et habitent le site. Parmi eux des architectes : Joël Unal, François Seigneur. Un univers à découvrir dans des espaces où le rêve se bâtit au long de visites très conviviales.

Château et jardins du Pin Le Pin, 07380 Fabras, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Fabras 07380 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 38 05 26 http://www.chateau-du-pin.org Maison forte typique de la Cévenne ardéchoise possédant un ameublement ancien ainsi qu’une collection d’art contemporain. Elle est environnée de jardins contemporains labellisés « Jardin remarquable » alliant sculptures et végétaux.

Journées européennes du patrimoine 2025

Association Colette Bonzo