Visite guidée du château du Pordor, Château du Pordor, Avessac

Informations pratiques

Visite guidée du château du Pordor Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Château du Pordor Loire-Atlantique

Limites a 80 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, le château du Pordor ouvre exceptionnellement ses portes au public le samedi 19 septembre 2026.

Deux visites guidées seront proposées à 14h et à 16h, accompagnées par Laurent Cario, professeur d’histoire et auteur d’un ouvrage consacré à l’histoire du Pordor.

Au cours de cette visite, Laurent Cario vous fera découvrir l’histoire du château et de l’ancienne seigneurie du Pordor, son évolution à travers les siècles ainsi que les différents événements qui ont marqué le domaine.

Une occasion privilégiée de découvrir ce patrimoine historique et d’en apprendre davantage sur les recherches qui ont permis de révéler l’histoire méconnue du Pordor.

Samedi 19 septembre 2026 — 14h et 16h

Entrée gratuite — participation libre.

Une donation au profit de la préservation et de la restauration du domaine sera la bienvenue.

Château du Pordor le port d44460 avessac Avessac 44460 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33699694348 http://www.pordor.com Découvrez le Château du Pordor, ancienne seigneurie dont l’histoire remonte au Moyen Âge. Mentionné dans les archives dès 1301, le domaine s’étendait autrefois sur plusieurs milliers d’hectares.

Au cours de cette visite, vous découvrirez l’histoire du château, son évolution architecturale à travers les siècles, ainsi que ses éléments remarquables, notamment son escalier à rampe sur rampe du XVIe siècle, sa salle basse, ancienne salle de conseil puis cour de justice seigneuriale, et sa remarquable charpente médiévale.

Inscrit au titre des Monuments historiques depuis 2009, le Pordor est aujourd’hui un domaine privé qui continue de faire vivre et de préserver ce patrimoine exceptionnel.

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, le château du Pordor ouvre exceptionnellement ses portes au public le samedi 19 septembre 2026.

©studio Sainte Anne