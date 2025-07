Visite guidée du château du Schoeneck Dambach

Découvrez le château du Schoeneck, son histoire, les découvertes archéologiques faites sur le site et les travaux réalisés ces dernières années, en particulier sur le puits, avec un membre de l’association Cun Ulmer Grün. Cette dernière œuvre à la sauvegarde, à la sécurisation et à la consolidation du château depuis plus de 20 ans.

Vous pouvez stationner votre véhicule le long de la D53 sur l’un des deux parkings

– Le parking situé au col du Langthal vous permet d’accéder au château au moyen d’un sentier forestier. Comptez 20 minutes de marche pour accéder au château.

– Le second parking est situé à l’intersection du chemin du Fischerhacker, un sentier part de là pour accéder au château en 15 minutes. Notez toutefois que ce sentier est assez raide. 0 .

Dambach 67110 Bas-Rhin Grand Est chateau.schoeneck@gmail.com

English :

Discover Schoeneck Castle, its history, the archaeological discoveries made on the site and the work carried out in recent years with a member of the Cun Ulmer Grün association. Registration required.

German :

Entdecken Sie mit einem Mitglied des Vereins Cun Ulmer Grün die Burg Schoeneck, ihre Geschichte, die archäologischen Funde an der Stätte und die in den letzten Jahren durchgeführten Arbeiten. Nach Anmeldung.

Italiano :

Scoprite il castello di Schoeneck, la sua storia, le scoperte archeologiche fatte sul sito e i lavori svolti negli ultimi anni con un membro dell’associazione Cun Ulmer Grün. Registrazione obbligatoria.

Espanol :

Conozca mejor el castillo de Schöneck, su historia, los descubrimientos arqueológicos realizados en el lugar y los trabajos llevados a cabo en los últimos años con un miembro de la asociación Cun Ulmer Grün. Inscripción obligatoria.

