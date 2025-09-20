Visite guidée du château d’Usson Château d’Usson et maison du patrimoine Rouze

Visite guidée du château d’Usson Château d’Usson et maison du patrimoine Rouze samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du château d’Usson 20 et 21 septembre Château d’Usson et maison du patrimoine Ariège

Gratuit. Visites à la demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le château d’Usson

Situé dans le Donezan, à Rouze (Ariège), le château d’Usson est une forteresse médiévale emblématique du Pays cathare.

Perché à 920 mètres d’altitude sur un éperon rocheux, il domine les vallées de l’Aude et de la Bruyante, offrant un panorama exceptionnel et une immersion dans l’histoire tourmentée du territoire.

Château d’Usson et maison du patrimoine Hameau d’Usson, 09460 Rouze, France Rouze 09460 Ariège Occitanie 0468204392 https://patrimoines.hauteariege.fr/sites/donezan/?patrimoine Juché sur un éperon à 920 mètres d’altitude, construit entre le XIIe et le XIII e siècle, ce château ariégeois, ancienne demeure des seigneurs de Cerdagne et de Foix, occupait une place stratégique en contrôlant la vallée de l’Aude et protégeait le pays du Donezan de toute incursion.

La Maison du patrimoine est installée dans les anciennes écuries, à l’entrée du château. On peut y découvrir la longue histoire d’Usson et du Donezan, depuis la préhistoire jusqu’à nos jour, grâce à ses expositions permanentes, son diaporama, ses vestiges provenant des fouilles archéologiques réalisées sur le château. On peut également découvrir la reconstitution d’un habitat traditionnel montagnard.

Nombreuses animations en été : spectacles de fauconnerie, jeux de piste, reconstitutions historiques… de quoi animer le château tout l’été ! L’accès au château se fait à pied, prévoir un quart d’heure depuis le parking sur route goudronnée.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Service patrimoines de la Haute Ariège