Visite guidée du château et des jardins de Malvignol Chateau de Malvignol Lautrec

Visite guidée du château et des jardins de Malvignol 20 et 21 septembre Chateau de Malvignol Tarn

Gratuit. Départs des visites toutes les heures (dans les plages d’ouverture du site).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite commentée du château de Malvignol

Découvrez le bastion médiéval (XIIIᵉ siècle), la tour barlongue et le salon Renaissance (XVIᵉ siècle).

Visite libre des jardins en terrasses à l’italienne (XVIᵉ siècle), témoins du raffinement de l’époque.

Départs des visites :

le samedi : 14h – 15h – 16h

le dimanche : 10h – 11h – 14h – 15h – 16h – 17h

Chateau de Malvignol 761 chemin de Malvignol, 81440 Lautrec Lautrec 81440 Tarn Occitanie 06 84 83 14 83 Ce château est inscrit sur l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Datée des XVIe et XVIIe siècle, cette forteresse protestante est dotée de jardins en terrasse inspirées de la Renaissance italienne. Parking sur place.

