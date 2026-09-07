Visite guidée du château et du parc de Villeprévost, Château et parc de Villeprévost, Tillay-le-Péneux

Informations pratiques

Visite guidée du château et du parc de Villeprévost 19 et 20 septembre Château et parc de Villeprévost Eure-et-Loir

Entrée : 8 €, tarif groupe (20 personnes) 5 €, moins de 18 ans et PMR 5 €, moins de 12 ans, gratuité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Gentilhommière beauceronne où, en 1798, plus de trois cents bandits furent enfermés dans les caves et interrogés par le maître des lieux, juge de paix d’Orgères en Beauce. Les masques mortuaires de 21 d’entre eux, condamnés à la guillotine sont exposés dans le colombier.

Château et parc de Villeprévost 4 lieu-dit Villeprévost 28140 Tillay-le-Péneux Tillay-le-Péneux 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 07 70 32 38 21 C’est dans cette gentilhommière beauceronne du XVIIIe siècle qu’Amand-François Fougeron, conseiller du roi et juge de paix d’Orgères a procédé de janvier à mai 1798, dans le grand salon, à l’interrogatoire de trois cents bandits de la bande des « chauffeurs d’Orgères » enfermés dans les caves du château. Le colombier, du XVIe siècle, abrite les masques mortuaires des condamnés à mort. Le parc, très sobre, conçu en 1756 par un jardinier de Versailles de l’école de Le Nôtre, est dessiné en deux parties successives, de même niveau, prolongées d’une allée centrale en trompe l’œil axée sur le soleil couchant au soir du 15 août en l’honneur de la femme du maître des lieux prénommée Marie. C’est le parfait exemple du « jardin-axe » orné de boulingrins, tapis vert, topiaires, bosquets et charmilles taillés. Réseau d’allées en étoile. Par autoroute A 10, sortie 12, direction Châteaudun. Sur la D 927, à 8 km sur la gauche, suivre « la Route du Blé en Beauce » par Tillay le Péneux, sinon accès direct 3 km plus loin par Tanon.

Gentilhommière beauceronne où, en 1798, plus de trois cents bandits furent enfermés dans les caves et interrogés par le maître des lieux, juge de paix d’Orgères en Beauce. Les masques mortuaires de à…