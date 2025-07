Visite guidée du château fort de Fleckenstein Lembach

Visite guidée du château fort de Fleckenstein Lembach samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du château fort de Fleckenstein

Lembach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Voyagez dans le temps et découvrez ce château largement troglodytique, imbriqué dans une barre rocheuse aux dimensions spectaculaires. Visite en allemand à 11h et en français à 14h et 15h30.

Voyagez dans le temps et découvrez ce château largement troglodytique, imbriqué dans une barre rocheuse aux dimensions spectaculaires. Que vous soyez passionnés d’histoire ou simplement curieux de nature, notre guide saura vous communiquer sa passion et vous porter dans une autre époque.

Visite en allemand à 11h et en français à 14h et 15h30. .

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 28 52 info@fleckenstein.fr

English :

Travel back in time and discover this largely troglodytic castle, nestled in a spectacularly large rock bar. Tours in German at 11 a.m. and in French at 2 and 3.30 p.m.

German :

Machen Sie eine Zeitreise in die Vergangenheit und entdecken Sie diese weitgehend höhlenartige Burg, die in einen Felsriegel von spektakulären Ausmaßen eingebettet ist. Besichtigung auf Deutsch um 11 Uhr und auf Französisch um 14 Uhr und 15.30 Uhr.

Italiano :

Viaggiate indietro nel tempo e scoprite questo castello in gran parte trogloditico, incastonato in una spettacolare barra di roccia. Visite in tedesco alle 11.00 e in francese alle 14.00 e alle 15.30.

Espanol :

Viaje en el tiempo y descubra este castillo en gran parte troglodítico, enclavado en una espectacular barra rocosa. Visitas en alemán a las 11 h y en francés a las 14 h y a las 15.30 h.

L’événement Visite guidée du château fort de Fleckenstein Lembach a été mis à jour le 2025-05-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte