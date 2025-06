Visite guidée du Château La Guerche 20 septembre 2025 14:00

Indre-et-Loire

Visite guidée du Château 4 Place de la Mairie La Guerche Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite guidée du château du 15ème siècle: caves voûtées, prison, greniers à grains, salons meublés et parc à l’anglaise.

4 Place de la Mairie

La Guerche 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 02 39 chateaudelaguerche@gmail.com

English :

Guided tour of the 15th-century château: vaulted cellars, prison, granaries, furnished salons and English park.

German :

Führung durch das Schloss aus dem 15. Jahrhundert: Gewölbekeller, Gefängnis, Getreidespeicher, möblierte Salons und englischer Park.

Italiano :

Visita guidata del castello del XV secolo: cantine a volta, prigione, granai, saloni arredati e parco all’inglese.

Espanol :

Visita guiada del castillo del siglo XV: bodegas abovedadas, prisión, graneros, salones amueblados y parque a la inglesa.

L’événement Visite guidée du Château La Guerche a été mis à jour le 2025-06-21 par Loches Touraine Châteaux de la Loire