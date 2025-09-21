Visite guidée du château Château Lugny
Château 46 rue du château Lugny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-09-21 10:30:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-21
Sous la houlette d’un guide chevronné, fin connaisseur de l’histoire de Lugny, les visiteurs se familiariseront avec l’histoire du château et des seigneurs de Lugny. Durée de la visite 50mn. Pas de réservation. .
Château 46 rue du château Lugny 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
