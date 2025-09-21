Visite guidée du château Château Lugny

Château 46 rue du château Lugny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Début : 2025-09-21 10:30:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Sous la houlette d’un guide chevronné, fin connaisseur de l’histoire de Lugny, les visiteurs se familiariseront avec l’histoire du château et des seigneurs de Lugny. Durée de la visite 50mn. Pas de réservation. .

