Visite guidée du château médiéval de Bricquebec Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin

Visite guidée du château médiéval de Bricquebec

Bricquebec 15 Place Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 15:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Partez à la découverte du château de Bricquebec, l’une des plus belles forteresses médiévales du Cotentin. Du puissant donjon polygonal aux vestiges des logis seigneuriaux, cette visite invite à remonter le fil des siècles pour comprendre l’évolution du site, son architecture et les familles qui l’ont façonné.

Un rendez-vous idéal pour explorer l’histoire du lieu, ses secrets de construction et les traces encore visibles de la vie quotidienne au Moyen-Âge.

Sans réservation. .

Bricquebec 15 Place Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

