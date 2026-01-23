Visite guidée du château médiéval de Bricquebec Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin
Bricquebec 15 Place Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin Manche
Début : 2026-04-24 15:00:00
2026-04-24
Partez à la découverte du château de Bricquebec, l’une des plus belles forteresses médiévales du Cotentin. Du puissant donjon polygonal aux vestiges des logis seigneuriaux, cette visite invite à remonter le fil des siècles pour comprendre l’évolution du site, son architecture et les familles qui l’ont façonné.
Un rendez-vous idéal pour explorer l’histoire du lieu, ses secrets de construction et les traces encore visibles de la vie quotidienne au Moyen-Âge.
Bricquebec 15 Place Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr
