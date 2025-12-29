Visite guidée du château médiéval Saint-Sauveur-le-Vicomte

Visite guidée du château médiéval

Le Château Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Début : 2026-02-20 15:00:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Découverte de la forteresse du bouillant chevalier Geoffroy d’Harcourt, dont la haine coûta si grossement au royaume de France et au Pays de Normandie que les traces en parurent cent ans après (Froissart). L’édifice conserve son enceinte fortifiée flanquée de tours et dominée par un imposant donjon, édifié au XIVe siècle par le roi d’Angleterre.

RDV dans la cour du château. .

Le Château Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

