Visite guidée du Château-Musée Henri IV Rue Henri IV Nérac

Château-musée Henri IV, Rue Henri IV, Nérac, Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

À l’occasion de la 42e édition des Journées Européennes du Patrimoine, remontez le temps au cœur de la Renaissance !

Visites guidées du château

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 11h

Suivez notre guide passionnée et découvrez l’histoire du château et du jeune Henri IV. Durée 1h Sans réservation

Places limitées à 30 personnes Arrivez en avance !

Gratuit tout public .

Rue Henri IV Château-musée Henri IV Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 21 11 chateau.musee@ville-nerac.fr

