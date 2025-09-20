Visite guidée du Château-Musée Henri IV Rue Henri IV Nérac
Visite guidée du Château-Musée Henri IV
Rue Henri IV, Château-musée Henri IV, Nérac, Lot-et-Garonne
Gratuit
Gratuit
2025-09-20
À l’occasion de la 42e édition des Journées Européennes du Patrimoine, remontez le temps au cœur de la Renaissance !
Visites guidées du château
Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 11h
Suivez notre guide passionnée et découvrez l’histoire du château et du jeune Henri IV. Durée 1h Sans réservation
Places limitées à 30 personnes Arrivez en avance !
Gratuit tout public .
Rue Henri IV Château-musée Henri IV Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 21 11 chateau.musee@ville-nerac.fr
