Visite guidée du château par le propriétaire Châteaux en fête Le (bas) bourg Saint-Germain-du-Salembre

Visite guidée du château par le propriétaire Châteaux en fête

Le (bas) bourg Château de Saint-Germain-du-Salembre Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-28

Découvrez le site avec la tour chevalière du XIIIè siècle, les logis en équerre Renaissance et postérieurs, la tour-escalier centrale coiffée de son rare toit à l’impériale, les galeries sur toute la façade, les douves en eau et la digue Renaissance sur radier médiéval.

Découvrez le site avec sa tour chevalière du XIIIè siècle, ses logis en équerre Renaissance et postérieurs, sa tour-escalier centrale coiffée de son rare toit à l’impériale, ses galeries sur toute la façade, ses douves en eau et sa digue Renaissance sur radier médiéval.

Accès aux extérieurs et au rez-de-chaussée.

Visite sous réserve, réservation obligatoire en ligne (Elloha).

Minimum de 4 personnes inscrites.

Horaires 11h, 14h, 15h, 16h, 17h (sous réserve). Durée 1h environ.

Parcours extérieur avec possibilité de repli à l’intérieur en cas de mauvais temps. .

Le (bas) bourg Château de Saint-Germain-du-Salembre Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 60 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée du château par le propriétaire Châteaux en fête

Discover the site with its 13th-century knight?s tower, Renaissance and later angled dwellings, central staircase tower with its rare imperial-style roof, galleries along the entire facade, moat and Renaissance dike on medieval invert.

L’événement Visite guidée du château par le propriétaire Châteaux en fête Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-01-14 par Vallée de l’Isle en Périgord