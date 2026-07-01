Visite guidée du chemin des peintres Coulevon
mardi 21 juillet 2026 · Coulevon
Informations pratiques
Coulevon
Visite guidée du chemin des peintres
1 Rue de la Mairie Coulevon Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:45:00
fin : 2026-07-21 11:45:00
Date(s) :
2026-07-21
Visite guidée par François du chemin des peintres, ainsi que du village puis lecture de paysage des environs de Vesoul depuis un point de vue ! .
1 Rue de la Mairie Coulevon 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr
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English : Visite guidée du chemin des peintres
L’événement Visite guidée du chemin des peintres Coulevon a été mis à jour le 2026-07-07 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL