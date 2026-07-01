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AGENDA · Coulevon

Visite guidée du chemin des peintres Coulevon

mardi 21 juillet 2026 · Coulevon

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
09:45:00
Adresse
1 Rue de la Mairie
Ville
70000 Coulevon
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Coulevon

Visite guidée du chemin des peintres

1 Rue de la Mairie Coulevon Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:45:00
fin : 2026-07-21 11:45:00

Date(s) :
2026-07-21

Visite guidée par François du chemin des peintres, ainsi que du village puis lecture de paysage des environs de Vesoul depuis un point de vue !   .

1 Rue de la Mairie Coulevon 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82  service.tourisme@vesoul.fr

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English : Visite guidée du chemin des peintres

L’événement Visite guidée du chemin des peintres Coulevon a été mis à jour le 2026-07-07 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL