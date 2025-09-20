Visite guidée du cimetière Cimetière des Aiguillons Cherbourg-en-Cotentin

Visite guidée du cimetière Cimetière des Aiguillons Cherbourg-en-Cotentin samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du cimetière Samedi 20 septembre, 14h30 Cimetière des Aiguillons Manche

Durée 1h30.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visite du carré militaire puis du cimetière des Aiguillons et de ses sépultures remarquables

Cimetière des Aiguillons Chemin des Aiguillons, Cherbourg-Octeville, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie 06 32 31 06 56 Carré Militaire entretenu par le Souvenir Français Comité de Cherbourg.

Pascal Pelé