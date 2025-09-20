Visite guidée du cimetière de Pézenas : un musée à ciel ouvert Cimetière de Pézenas Pézenas

Visite guidée du cimetière de Pézenas : un musée à ciel ouvert Samedi 20 septembre, 09h30, 10h30, 11h30 Cimetière de Pézenas Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre limité de places.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Le cimetière de Pézenas – Un patrimoine à ciel ouvert

Le cimetière de Pézenas est aujourd’hui un véritable conservatoire d’architecture funéraire, riche en détails décoratifs souvent méconnus.

À travers ses allées, se dessine l’évolution d’une société hiérarchisée, qui a peu à peu transformé ce lieu en un espace de mémoire incontournable.

Une découverte sensible et patrimoniale, où l’art, l’histoire et les récits personnels se rencontrent.

Cimetière de Pézenas Entrée principale, Av. François Curée, 34120 Pézenas Pézenas 34120 Hérault Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025

