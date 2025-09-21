Visite guidée du cimetière de Saint-Cast Cimetière de Saint-Cast Saint-Cast-le-Guildo

Visite guidée du cimetière de Saint-Cast Cimetière de Saint-Cast Saint-Cast-le-Guildo dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée du cimetière de Saint-Cast Dimanche 21 septembre, 14h30 Cimetière de Saint-Cast Côtes-d’Armor

Ouvert à tous.

Organisateur : Association Patrimoine de Saint-Cast Le Guildo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Le cimetière de Saint-Cast revisité avec l’association patrimoine sous la conduite de Dominique Péan Michel et Michel Désir, pour le centième anniversaire de la création du cimetière.

Parcourir les allées du cimetière des Rompais, site mémorial et patrimonial ouvert en 1925, permet d’évoquer ceux et celles qui ont participé à l’histoire locale : maires, ecclésiastiques, capitaines au long cours, châtelains, bâtisseurs de la station, résistants, morts de la guerre, artistes.

Nous étudierons aussi la symbolique des différentes croix chrétiennes et celtes, sur pierres tombales ou sur stèles, dont notre cimetière présente une importante diversité.

Cimetière de Saint-Cast Boulevard de Penthièvre 22380 Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne

Le cimetière de Saint-Cast revisité avec l’association patrimoine sous la conduite de Dominique Péan Michel et Michel Désir, pour le centième anniversaire de la création du cimetière.

@ Association Patrimoine de Saint-Cast Le Guildo