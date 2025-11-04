Visite guidée du cimetière de Troyes Troyes

Visite guidée du cimetière de Troyes Troyes mardi 4 novembre 2025.

Visite guidée du cimetière de Troyes

Rendez-vous au cimetière de la Haute Charme de Troyes, entrée principale Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 12 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 14:30:00

fin : 2025-11-04

Date(s) :

2025-11-04

Mme Martine Demessemacker vous propose la découverte ou redécouverte du cimetière de la Haute-Charme, inauguré en 1871, qui, sur 11 hectares, abrite près de 15000 sépultures.

Au gré de cette déambulation, vous découvrirez les tombes de troyens jadis célèbres tels Désiré Argence, Charles Dutreix, Gaston Arbouin, Ambroise Cottet, Jacques Paillot de Montabert, … mais aussi des sépultures originales telles celles d’André Beury (ancien maire adjoint chargé de la culture à Troyes) et de Claudie Pierlot (Styliste renommée), ainsi que d’autres émouvantes, comme celle des jeunes enfants Tonnelier dont le sommeil éternel est protégé par un ange monumental sculpté par Désiré Briden, ou encore celle de la jeune aviatrice troyenne, Suzanne Bertrand qui décéda tragiquement lors des épreuves de son brevet de pilote.



Réservation conseillée (nombre de places limité) .

Rendez-vous au cimetière de la Haute Charme de Troyes, entrée principale Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée du cimetière de Troyes Troyes a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne