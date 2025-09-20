Visite guidée du cimetière du Bois Tardieu, histoire et architecture Cimetière du Bois-Tardieu Clamart

Visite guidée du cimetière du Bois Tardieu, histoire et architecture Cimetière du Bois-Tardieu Clamart samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du cimetière du Bois Tardieu, histoire et architecture Samedi 20 septembre, 10h00 Cimetière du Bois-Tardieu Hauts-de-Seine

Inscriptions par mail ou par téléphone jusqu’au 19/09.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Le cimetière communal ouvre en mai 1873 pour remplacer le cimetière Saint Pierre devenu trop petit et trop proche du centre-ville. Il se développe rapidement et connait plusieurs phases d’agrandissement notamment grâce au don du maire Jules Hunebelle en 1891. Si l’imposante chapelle qu’il se fit construire en 1899 est une des merveilles du cimetière, d’autres sépultures valent le détour pour leurs sculptures ou vitraux reconnus à l’inventaire général du patrimoine culturel.

La promenade à travers ce vaste espace arboré sera l’occasion de (re)découvrir les personnalités connues et moins connues qui y reposent.

Cimetière du Bois-Tardieu 26 rue du Bois-Tardieu 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 42 01 24 http://www.clamart.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@clamart.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 46 62 37 43 »}] Cimetière communal de Clamart, riche des tombes de 34 personnalités de la ville et du pays, de Jules Hunebelle, maire de Clamart de 1856 à 1900 en passant par Dora Maar, photographe, modèle et compagne de Picasso à Pierre Poilane, maitre boulanger. Bus 189 ou 190 arrêt « cimetière »

Visite commentée architecturale

Ville de Clamart