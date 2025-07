Visite guidée du cimetière israélite de Haguenau Haguenau

7 rue de l’Ivraie Haguenau Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-08-03 10:00:00

fin : 2025-08-03 12:00:00

2025-08-03

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Laissez-vous guider par Jean-Louis pour comprendre les rites funéraires du judaïsme. Jean-Louis vous présentera des tombes datant du XVIIème siècle jusqu’à aujourd’hui, en commentant plusieurs périodes de l’histoire et de la religion juive. .

7 rue de l’Ivraie Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 06 59 99 tourisme@agglo-haguenau.fr

English :

Let Jean-Louis guide you through the funeral rites of Judaism.

German :

Lassen Sie sich von Jean-Louis die Bestattungsriten des Judentums näher bringen.

Italiano :

Lasciate che Jean-Louis vi guidi attraverso i riti funebri dell’ebraismo.

Espanol :

Deje que Jean-Louis le guíe a través de los ritos funerarios del judaísmo.

