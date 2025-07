Visite guidée du cimetière israélite Rosenwiller

Visite guidée du cimetière israélite Rosenwiller mercredi 6 août 2025.

Visite guidée du cimetière israélite

69 Route de Grendelbruch Rosenwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-06 18:00:00

fin : 2025-08-06 19:30:00

Date(s) :

2025-08-06

Une visite guidée qui vous permettra de découvrir les particularités et la symbolique des tombes, ainsi que l’histoire de la communauté juive de Rosenwiller. Venez découvrir ce lieu empreint d’histoire et de culture. Sur inscription à l’Office de Tourisme.

Le cimetière israélite de Rosenwiller, créé en 1349, est l’un des plus étendus et des mieux conservés d’Alsace. Avec environ 6000 tombes, il est un lieu de mémoire et d’histoire important pour la communauté juive locale. Cette visite guidée vous permettra de découvrir ses particularités et la symbolique des tombes, ainsi que l’histoire de la communauté juive de Rosenwiller. Découvrez ce lieu empreint d’histoire et de culture.

Le point de rendez-vous est fixé à l’espace Caroline et Benjamin Bloch, situé au 69, route de Grendelbruch. Cet espace, qui correspond à l’ancienne entrée du cimetière (et non l’entrée actuelle), a été aménagé en mémoire de Caroline et Benjamin Bloch, derniers gardiens du lieu. Il s’agit d’une petite place en bordure de route, agrémentée de panneaux explicatifs relatant l’histoire du site.

Sur inscription à l’Office de Tourisme .

69 Route de Grendelbruch Rosenwiller 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 75 38 contact@mso-tourisme.com

English :

A guided tour to discover the particularities and symbolism of the tombs, as well as the history of Rosenwiller’s Jewish community. Come and discover this place steeped in history and culture. Registration required at the Tourist Office.

German :

Eine Führung, bei der Sie die Besonderheiten und die Symbolik der Gräber sowie die Geschichte der jüdischen Gemeinde von Rosenwiller kennen lernen. Entdecken Sie diesen von Geschichte und Kultur geprägten Ort. Nach Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt.

Italiano :

Una visita guidata per scoprire le particolarità e il simbolismo delle tombe e la storia della comunità ebraica di Rosenwiller. Venite a scoprire questo luogo ricco di storia e cultura. Iscrizione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Una visita guiada para descubrir las particularidades y el simbolismo de las tumbas, así como la historia de la comunidad judía de Rosenwiller. Venga a descubrir este lugar cargado de historia y cultura. Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo.

L’événement Visite guidée du cimetière israélite Rosenwiller a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile