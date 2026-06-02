Visite guidée du cimetière Militaire allemand Ploudaniel
Visite guidée du cimetière Militaire allemand Ploudaniel jeudi 16 juillet 2026.
Ploudaniel
Visite guidée du cimetière Militaire allemand
Route de Kerivoal Ploudaniel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Une visite guidée du cimetière militaire allemand de Ploudaniel Lesneven vous permettra de remonter le temps et de comprendre cette période de l’Histoire en évoquant les destins de quelques un des 5835 soldats inhumés dans ce lieu de recueillement.
Durée environ 45min
Pas d’inscription en amont, venir directement sur place .
Route de Kerivoal Ploudaniel 29260 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée du cimetière Militaire allemand Ploudaniel a été mis à jour le 2026-06-02 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
À voir aussi à Ploudaniel (Finistère)
- Visites estivales de Langazel Ferme de l’asssociation de Langazel Ploudaniel 24 juin 2026
- Bourg en Fête Rue du Général de Gaulle Ploudaniel 27 juin 2026
- Randonnée nocturne Ploudaniel 28 juin 2026
- Visite d’entreprise Fabrication de lessive naturelle Ploudaniel 6 juillet 2026
- Visite d’entreprise Pépinière de plantes à caudex Ploudaniel 7 juillet 2026