visite guidée du cimetière Nord cimetière St-Jean Saint-Quentin

visite guidée du cimetière Nord cimetière St-Jean Saint-Quentin samedi 20 septembre 2025.

visite guidée du cimetière Nord Samedi 20 septembre, 10h00 cimetière St-Jean Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Lors de cette visite, découvrez l’histoire de la Société Académique depuis sa création il y a 200 ans et de ses membres, témoins de deux siècles d’histoire et de patrimoine local.

Visite proposée par les membres de la Société Académique.

cimetière St-Jean rue Georges Pompidou, 02100 Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

libre de droit