Visite guidée du cimetière Pierre-Grenier Cimetière Pierre-Grenier Boulogne-Billancourt

Visite guidée du cimetière Pierre-Grenier Samedi 20 septembre, 14h00 Cimetière Pierre-Grenier Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

La promenade parmi les tombes célèbres et anonymes permet de se souvenir de Boulonnais illustres comme Paul Landowski, sculpteur du Christ de Rio, Albert Kahn, le célèbre banquier philanthrope, et bien d’autres encore.

Cimetière Pierre-Grenier 48 avenue Pierre-Grenier 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Point du Jour Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 41 54 54 http://www.boulognebillancourt.com La saturation du cimetière de l’ouest obligea l’ouverture d’un nouveau cimetière : c’est sur Billancourt qu’il fut implanté en 1889. À son ouverture à la fin du XIXe siècle, le cimetière fut surnommé par dérision « le cimetière aquatique » : la Seine toute proche l’inondait à chaque crue. Des tombes célèbres et anonymes permettent de se souvenir de Boulonnais illustres comme Paul Landowski, sculpteur du Christ de Rio, Albert Kahn, le célèbre banquier et philanthrope, Hagop Arakelian, maquilleur star du cinéma français entre les années 30 et 60 et encore bien d’autres. Métro : ligne 9 arrêt Billancourt Bus : ligne 126 arrêt Point-du-Jour et ligne 289 arrêt Thiers – Pierre-Grenier Minibus (service gratuit) : circuit sud arrêt Point-du-Jour

Visite commentée

