Visite guidée du cimetière russe Cimetière russe Sainte-Geneviève-des-Bois samedi 20 septembre 2025.

30 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La plus grande nécropole de l’émigration russe dans le monde avec plus de 5 200 tombes et des célébrités comme le danseur Rudolf Noureev, le Prince Félix Youssoupov (qui a assassiné Raspoutine), le prix Nobel de littérature Ivan Bounine et bien d’autres.

Par Jean-Pierre Lamotte et Pascal Montchâtre des Amis de l’Histoire de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Rendez-vous devant la grille d’entrée coté parking du centre nautique rue Léo Lagrange.

Cimetière russe Rue Léo-Lagrange 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 45 10 40 06 »}]

Visite commentée

@Amis de l’histoire de Sainte-Geneviève-des-Bois et ses environs