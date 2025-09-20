Visite guidée du cimetière Saint-Jean Cimetière Saint-Jean de Landerneau Landerneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Niché derrière de grands murs se cache le cimetière de Landerneau, aménagé en 1827, au nord de la ville. S’il fait partie des lieux publics identifiés à Landerneau, il reste néanmoins peu reconnu comme site patrimonial.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville de Landerneau vient de mettre en place un parcours des tombes remarquables de ce lieu. Suivez le guide pour le découvrir et mieux connaître l’histoire de ce sanctuaire et de certains de ses hôtes…

Cimetière Saint-Jean de Landerneau 5, rue de l'Oratoire 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne C'est en 1827 que le cimetière Saint Jean est aménagé, bien loin du coeur de ville. Auparavant, Landerneau comptait au moins huit cimetières associés aux églises et chapelles.

L’intérieur du cimetière s’organise comme une petite ville, tel un plan urbain, minutieusement dessiné qui structure les emplacements funéraires. Actuellement, le cimetière rassemble près de 7000 sépultures réparties sur 3 hectares.

Le parcours des tombes remarquables permet de mettre en avant de nombreuses personnalités landernéennes des XIXe et XXe siècles qui y sont inhumées, mais également des monuments présentant une architecture ou des ornements originaux. La localisation, la taille et le décor de la sépulture donnent à voir le rang, la richesse, la réussite sociale et les engagements religieux ou philosophiques par des symboles. Présence de plusieurs places de parkings autour du site.

Ville de Landerneau