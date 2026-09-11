Visite guidée du Ciné Manivel, Ciné Manivel, Redon

Informations pratiques

Visite guidée du Ciné Manivel Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h30 Ciné Manivel Ille-et-Vilaine

Deux départs de visite : à 10h, visite adulte – à 11h30, visite familiale.

Durée : env. 1h / Gratuit – Réservation obligatoire – Jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Le samedi 19 septembre au matin, alors que le cinéma est fermé au public, une visite des coulisses du cinéma vous est proposée. L’occasion de découvrir les salles sous un nouveau jour, mais aussi d’accéder aux cabines de projection et de tout apprendre de l’histoire du lieu.

Ciné Manivel 12 Quai Jean Bart, 35600 Redon, France Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299722820 https://www.cinemanivel.fr [{« type »: « email », « value »: « nina@cinemanivel.fr »}] Le cinéma associatif redonnais, le Ciné Manivel, 7 salles de projection modernes. Classé “Art et Essai”, il propose une programmation variée, allant des films grand public aux œuvres plus artistiques, en passant par des projections en version originale sous-titrée (VOST) et des séances en version française (VF).

Visite des coulisses du cinéma

©Cinemanivel