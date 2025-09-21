Visite guidée du cinéma Le Concorde Cinéma Le Concorde La Roche sur Yon La Roche sur Yon

Visite guidée du cinéma Le Concorde Dimanche 21 septembre, 10h00 Cinéma Le Concorde La Roche sur Yon Vendée

Nombre de place limitée à 20

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Visite du cinéma : histoire du Concorde, visite des cabines de projection, des salles de projection, de l’accueil – billetterie, politique tarifaire, actions culturelles, programmation du moment…

Cinéma Le Concorde La Roche sur Yon 2D rue du Maréchal Foch La Roche sur Yon 85000 Vendée Pays-de-la-Loire 02 51 36 50 21 https://www.cinema-concorde.com/ https://www.instagram.com/cinemaconcorde/#;https://www.facebook.com/cinemaconcorde/ Cinéma d’art et d’essai situé en centre-ville qui propose une programmation éclectique et accueille divers publics (individuel, scolaires, personnes en situation de handicap, groupes…) Places PMR, parkings, réseau de bus et station de vélos à proximité

Thomas Badreau