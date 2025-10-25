VISITE GUIDÉE DU CLOCHER DE LA CATHÉDRALE SAINT-FULCRAN Lodève

7 boulevard Gambetta Lodève Hérault

Prenez de la hauteur à Lodève !

Montez au sommet du clocher de la cathédrale, découvrez ses secrets à chaque étage, et profitez d’un panorama à couper le souffle sur la ville et ses paysages.

Une visite guidée inédite, entre histoire, architecture et sensations fortes.

220 marches pour 57 mètres de haut, une expérience unique !

Partez à l’assaut du clocher de la cathédrale de Lodève et prenez de la hauteur avec le clocher de Lodève lors d’une visite guidée exceptionnelle !

Gravissez ses 220 marches et découvrez, à chaque étage, les secrets de cette imposante construction jusqu’à atteindre son belvédère. Une fois au sommet, laissez-vous émerveiller par une vue panoramique à 360° sur la ville et son écrin de verdure. Une expérience vertigineuse… et inoubliable !

Bien plus qu’un simple support pour les cloches, le clocher a aussi servi de poste de guet et de tour défensive au fil des siècles.

Au fil de la visite, nous vous dévoilerons les grandes étapes de sa construction, de ses fondations médiévales à sa silhouette actuelle. Vous plongerez dans l’histoire du gothique méridional, découvrirez la figure emblématique de Saint-Fulcran et comprendrez les spécificités d’une cité épiscopale.

Une ascension aussi riche que passionnante… Prêt(e) à relever le défi ? .

7 boulevard Gambetta Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44 tourisme@lodevoisetlarzac.fr

English :

Take to the skies in Lodève!

Climb to the top of the cathedral tower, discover its secrets on every floor, and enjoy a breathtaking panorama of the town and its landscapes.

A unique guided tour, combining history, architecture and thrills.

220 steps, 57 meters high: a unique experience!

German :

Begeben Sie sich in Lodève in luftige Höhen!

Steigen Sie auf den Glockenturm der Kathedrale, entdecken Sie ihre Geheimnisse auf jeder Etage und genießen Sie ein atemberaubendes Panorama über die Stadt und ihre Landschaften.

Eine ganz neue Führung zwischen Geschichte, Architektur und Nervenkitzel.

220 Stufen für 57 Meter Höhe, ein einzigartiges Erlebnis!

Italiano :

Alzate i tacchi a Lodève!

Salite in cima alla torre della cattedrale, scoprite i suoi segreti da ogni piano e godetevi un panorama mozzafiato della città e dei suoi paesaggi.

Una visita guidata unica che unisce storia, architettura ed emozioni.

220 gradini, 57 metri di altezza: un’esperienza unica!

Espanol :

¡Surque los cielos de Lodève!

Suba a lo alto de la torre de la catedral, descubra sus secretos desde cada planta y disfrute de una impresionante panorámica de la ciudad y sus paisajes.

Una visita guiada única que combina historia, arquitectura y emoción.

220 escalones, 57 metros de altura: ¡una experiencia única!

