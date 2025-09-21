Visite guidée du clocher-donjon Église Saint-Christophe Créteil

Réservation obligatoire entre le 01 et le 18/09 : 10 places par tranche horaire. La liste des inscrits sera affichée sous le porche le 21/09. Enfants (+de 7ans) accompagnés par leurs parents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:15:00

Fin : 2025-09-21T18:30:00 – 2025-09-21T19:15:00

Depuis le XIe siècle, ce clocher domine la croisée de deux voies dont la nécessité pour les déplacements et les échanges n’ont jamais cessé de croître. Visible de tous, il garde cependant, bien à l’abri dans et derrière ses pierres, des signes, des objets et des témoignages liés autant à l’histoire de l’église qu’à celle de la ville.

Pourquoi le qualifie-t-on de clocher donjon ? N’est-il pas bien haut pour une église de village ? Qu’abritent encore ses trois étages ? et bien d’autres questions dont les réponses seront dévoilées lors de l’ascension du clocher.

La montée au premier étage se fait par l’escalier de pierre de la tourelle mais les autres étages ne sont accessibles que par des échelles. La place est mesurée ce qui explique le nombre réduit de visiteurs par séance. Activité déconseillée pour les personnes sujettes au vertige.

Église Saint-Christophe Place de l'église, 94000 Créteil, France

Visite commentée

©MAJ/Amis de Créteil