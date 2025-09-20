Visite guidée du clocher Église Saint-André Rivesaltes

Visite guidée du clocher Église Saint-André Rivesaltes samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du clocher Samedi 20 septembre, 10h00, 15h00 Église Saint-André Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation. Lieu non accessible aux fauteuils roulants (nombreuses marches).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

⛪ Visites guidées du clocher – Église Saint-André de Rivesaltes

Partez à la découverte du clocher de l’église Saint-André grâce à des visites guidées proposées toutes les 20 minutes durant les périodes d’ouverture.

Église Saint-André 2 Pl. du Clocher, 66600 Rivesaltes Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie

⛪ Visites guidées du clocher – Église Saint-André de Rivesaltes

© Aglyphoto66