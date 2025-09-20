Visite guidée du clocher Journées Européennes du Patrimoine Atelier de reliure Saint-Fort-sur-Gironde
Atelier de reliure 12 rue des Écoles Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Si St Fort m’était Conté vous propose une visite guidée du clocher de l’Église Saint-Fortunat.
English :
As part of the European Heritage Days, the Si St Fort m’était Conté association is offering a guided tour of the bell tower of Saint-Fortunat church.
German :
Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet Ihnen der Verein Si St Fort m’était Conté eine Führung durch den Glockenturm der Kirche Saint-Fortunat an.
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, l’associazione Si St Fort m’était Conté propone una visita guidata al campanile della chiesa di Saint-Fortunat.
Espanol :
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la asociación Si St Fort m’était Conté propone una visita guiada al campanario de la iglesia de Saint-Fortunat.
