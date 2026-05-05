Visite guidée du clocher-porche de l’ancien prieuré de Mimizan, Musée-Prieuré de Mimizan, Mimizan

Visite guidée du clocher-porche de l’ancien prieuré de Mimizan 26 et 27 juin Musée-Prieuré de Mimizan Landes

tarif réduit de 3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

La visite du clocher-porche de l’ancienne église prieurale Sainte-Marie de Mimizan est l’occasion de suivre les pas des premiers pèlerins se rendant à Compostelle. Se trouvant sur la voie littorale, appelée aussi voie des Anglais ou voie de Soulac, les restes de l’église sont inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que Bien des Chemins de Compostelle en France et enserrent la statut de saint Jacques considérée comme la plus ancienne représentation de saint Jacques pèlerin connu en France. Le portail aussi mérite le détour.

Musée-Prieuré de Mimizan Rue de l’Abbaye 40 200 MIMIZAN Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

Découvrez le clocher-porche de l’ancienne église Sainte-Marie de Mimizan et son magnifique portail roman. Dès le 13ème s., les pèlerins de Compostelle, sur la voie littorale, y trouvaient refuge. Pèlerin Compostelle

Musée-Prieuré de Mimizan