Visite guidée du clocher-porche de Saint-Trémeur Ancienne église de Saint-Tremeur Carhaix-Plouguer

Visite guidée du clocher-porche de Saint-Trémeur 20 et 21 septembre Ancienne église de Saint-Tremeur Finistère

Bonne forme physique recommandée (une centaine de marches à gravir et un escalier très étroit par endroit), âge minimum de 10 ans ; nombre de places limité (15 personnes/visite). Réservation indispensable à l’office de tourisme de Carhaix et du Poher.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’Office de tourisme de Carhaix et du Poher propose un rendez-vous intime avec une silhouette quotidienne des carhaisiens depuis près de cinq siècles : le clocher-porche de Saint-Trémeur, dont la construction s’est achevée en 1535.

Témoin des turpitudes de l’histoire carhaisienne, le monument sera commenté en détail avant que le public ne soit invité à prendre de la hauteur jusqu’à son sommet. De là, un point de vue unique sur la ville, son environnement proche et lointain (si le beau temps est au rendez-vous !) vous attend.

Ancienne église de Saint-Tremeur 51 Rue de Callac, 29270 Carhaix-Plouguer, France Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne Le clocher est l’unique vestige de l’ancienne église. Le beffroi présente de longues ouvertures formant le dernier étage de la tour carrée. Deux dates, 1529-1535, semblent indiquer le délai des travaux. Dans le tympan de la porte double, à la base du clocher, se trouve la statue du saint. Un double gâble couronne le portail et s’amortit dans une galerie correspondant au premier étage du clocher.

